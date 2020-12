POL-SO: Soest - Sachschadenunfall und Marihuana

Kreispolizeibehörde Soest

Am Dienstag, gegen 16:25 Uhr, kam es auf der Paderborner Landstraße zu einem Unfall. Eine 20-jährige Frau aus Lippstadt war mit ihrem VW Polo in Richtung Bad Sassendorf unterwegs. An der Ampel zur Auffahrt auf die B 475 in Richtung Lippetal, stoppte sie aufgrund des roten Ampelsignals. Ein hinter ihr fahrender, 18-jähriger Lippstädter, bemerkte das zu spät. Er prallte mit seinem Ford auf den Polo. Dabei entstand leichter Sachschaden an beiden Fahrzeugen. Bei der Unfallaufnahme bemerkten die Polizeibeamten Auffälligkeiten bei dem 18-Jährigen. Ein freiwilliger Drogenvortest verlief positiv auf THC. Daraufhin wurde ihm eine Blutprobe entnommen und der Führerschein sichergestellt. (lü)

