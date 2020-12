Kreispolizeibehörde Soest

POL-SO: Soest - Radfahrer prallt gegen Autotür

SoestSoest (ots)

Am Dienstag, um 13:30 Uhr, kam es am Grandweg zu einem Unfall. Ein 47-jähriger Autofahrer aus Welver war mit seinem Mercedes auf dem Grandweg stadtauswärts unterwegs. Er parkte sein Fahrzeug am rechten Fahrbahnrand ab und wollte aussteigen. Dabei übersah er einen 49-jährigen Radler aus Bad Sassendorf der ebenfalls stadtauswärts unterwegs war. Der Radfahrer kollidierte mit der geöffneten Autotür und stürzte. Dabei wurde er leicht verletzt. An den Fahrzeugen entstand leichter Sachschaden. (lü)

