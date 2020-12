Kreispolizeibehörde Soest

POL-SO: Werl - Schwerer Verkehrsunfall

WerlWerl (ots)

Am Dienstag, um 11:55 Uhr, kam es auf der Scheidinger Straße zu einem Verkehrsunfall. Ein bislang nicht bekannter Mann war mit seinem Mercedes Geländewagen aus Richtung Scheidingen kommend unterwegs. Laut Zeugenaussagen fuhr das Auto sehr langsam. Kurz vor einer langgezogenen Linkskurve beschleunigte der Fahrer plötzlich sehr stark. Das Fahrzeug kam am Kurvenausgang nach rechts von der Straße ab, fuhr auf die dort beginnende Leitplanke, schoss über diese hinweg und prallte gegen einen Baum. Der Fahrer wurde schwer verletzt und musste von der Feuerwehr aus dem Autowrack geborgen werden. Er wurde mit dem Rettungshubschrauber in eine Klinik geflogen. Die Straße musste für die Rettungsmaßnahmen und die Unfallaufnahme gesperrt werden. Das Fahrzeug erlitt wirtschaftlichen Totalschaden. Die Ermittlungen zum Fahrer und zur Unfallursache dauern noch an. (lü)

