Kreispolizeibehörde Soest

POL-SO: Lippstadt-Garfeln - Schwerer Verklehrsunfall

LippstadtLippstadt (ots)

Am Dienstag, um 12:55 Uhr, kam es an der Kreuzung Zum Mönninghauser Bruch/Roggenkamp/Garfelner Straße zu einem Unfall. Ein 64-jähriger Mann aus Rietberg war mit seinem Mercedes Sprinter auf der Straße Zum Mönninghauser Bruch unterwegs. An der Kreuzung beabsichtigte er geradeaus in den Roggenkamp zu fahren. Dabei übersah er einen von rechts aus Richtung Salzkotten kommenden VW Polo eines 29-jährigen Mannes aus Delbrück. Die beiden Fahrzeuge kollidierten und wurden auf ein angrenzendes Feld geschleudert. Dabei wurde der Mann aus Delbrück schwer verletzt. Er wurde mit einem Rettungswagen in ein Krankenhaus gebracht. An beiden Autos entstand wirtschaftlicher Totalschaden. Die Feuerwehr kümmerte sich um auslaufende Betriebsstoffe. Die Straße blieb bis zur Bergung der Fahrzeuge über eine Stunde lang gesperrt. (lü)

