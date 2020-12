Polizeipräsidium Offenburg

POL-OG: Gaggenau - Ungebetener Gast

GaggenauGaggenau (ots)

Einem Unbekannten gelang es am Donnerstagabend zwischen 18:30 Uhr und 20:30 Uhr in eine Wohnung in der Wißstraße einzubrechen. Der ungebetene Gast versuchte zunächst vergeblich ein Fenster aufzuhebeln und schlug schließlich die Scheibe dieses Fensters ein, um in die Wohnung zu gelangen. Anschließend verließ der Einbrecher die Wohnung wieder und zog mit der Beute davon. Personen, die den Unbekannten gesehen haben, werden gebeten sich unter der Telefonnummer: 07225 9887-0 bei den ermittelnden Beamten des Polizeirevier Gaggenau zu melden.

