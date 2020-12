Polizeipräsidium Offenburg

POL-OG: Muggensturm- Fahrerflucht

MuggensturmMuggensturm (ots)

Eine Fahrerflucht ereignete sich am Donnerstagmorgen auf einem Supermarktparkplatz in der Wilhelmstraße. Gegen 9 Uhr musste ein 35-jähriger Fahrzeugführer Kratzspuren an seinem ordnungsgemäß geparkten VW feststellen. Dabei erhaschte der Pkw-Eigentümer offenbar einen Blick auf einen älteren Opel Kombi-Fahrer als fliehender Unfallverursacher. Dieser entfernte sich, ohne sich um den entstandenen Schaden zu kümmern. Bei späteren Ermittlungen der Beamten des Polizeireviers Gaggenau konnte ein auf die Beschreibung passender 83 Jahre alter Herr als mutmaßlichen Unfallverursacher identifiziert werden. /kw

