POL-OG: Gaggenau- Einkaufskorb geworfen

Zu einer Auseinandersetzung kam es am Donnerstagabend gegen 18:30 Uhr auf einem Parkplatz eines Einkaufsladens in der Schulerstraße. Ursache für den Konflikt war die Handlung einer 60-jährigen Dame, die ihren Einkaufskorb neben die Einkaufstür des Marktes warf. Als sie von einer 25-jährigen Verkäuferin auf ihr Verhalten angesprochen wurde, reagierte die Kundin aggressiv und warf den zuvor hingeworfenen Einkaufskorb in Richtung der Verkäuferin. Hierbei verfehlte der Korb die 25-Jährige und traf jedoch den geparkten Pkw eines Kunden. Daraufhin beleidigte die aufgebrachte Kundin die Verkäuferin mit diversen Schimpfwörtern. Glücklicherweise entstand an dem Fahrzeug kein Sachschaden. Die ungehaltene 60-Jährige erwartet nun eine Anzeige wegen versuchter Körperverletzung sowie Beleidigung.

