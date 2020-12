Polizeipräsidium Offenburg

POL-OG: Achern - Fahren unter Drogeneinfluss

AchernAchern (ots)

Eine Verkehrskontrolle durch Beamte des Polizeireviers Achern wurde am späten Mittwochabend einem 28-jährigen zum Verhängnis. Der Mann wurde kurz vor Mitternacht in der Fautenbacher Straße einer genaueren Überprüfung unterzogen. Hierbei stellten die Polizisten bei dem Endzwanziger Anzeichen auf einen mutmaßlich vorangegangenen Drogenkonsum fest. Anschließend wurde ein Schnelltest durchgeführt, bei dem der 28-Jährige zunächst eine falsche Flüssigkeit in das vorgesehene Behältnis kippte, die er in seiner Unterhose versteckt hatte. Die Beamten ließen sich allerdings nicht täuschen und beim zweiten Versuch verlief der Test dann auch positiv. Eine Blutentnahme wurde angeordnet und dem Mann eine Weiterfahrt untersagt. Das Ergebnis der erhobenen Blutprobe steht noch aus.

/sb

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Offenburg

Telefon: 0781 - 211211

E-Mail: offenburg.pp.sts.oe@polizei.bwl.de

http://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Offenburg, übermittelt durch news aktuell