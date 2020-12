Polizeipräsidium Offenburg

POL-OG: Baden-Baden - Handfeste Auseinandersetzung

Baden-BadenBaden-Baden (ots)

Die Androhung einer Gewahrsamnahme durch Beamte des Polizeireviers Baden-Baden reichte am Donnerstagmittag in einer Tiefgarage am Augustaplatz einem 45-Jährigen offenbar nicht aus. Zunächst sprach ein dortiger Parkwächter den augenscheinlich betrunkenen Mittvierziger und seinen 43-jährigen Begleiter an, den Platz zu verlassen, da sich aufgrund ihrer aggressiven Haltung gegenüber Passanten, mehrere Bürger belästigt gefühlt haben. Der Platzverweis wurde von den dazu gerufenen Ordnungshütern erneut ausgesprochen, jedoch kam diesem keiner der beiden nach, viel mehr nahm der 43-Jährige eine aggressive kampfbereite Haltung gegenüber den Beamten ein. Während der Umsetzung der polizeilichen Ingewahrsamnahme des 45-jährigen Störenfrieds, mischte sich sein Begleiter vehement ein, sodass es zu einem Gerangel kam. Dieses endete für die zwei Unruhestifter in der Gewahrsamszelle des Polizeireviers. Zusätzlich sehen sie nun auch noch einem Strafverfahren entgegen. /jt

