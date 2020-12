Polizeipräsidium Offenburg

POL-OG: Mittelbaden - Schwerpunktkontrollen

MittelbadenMittelbaden (ots)

Nachdem die Beamten des Polizeipräsidiums Offenburg bereits am Dienstag Schwerpunktkontrollen im Zusammenhang mit der Einhaltung der derzeit gültigen Regelungen zur Eindämmung der Corona-Pandemie durchgeführt haben, wurden im Verlauf des Donnerstags, über die Kontrollen im Regelbetrieb hinaus, erneut gezielte Überprüfungen angesetzt.

Wie bereits zwei Tage zuvor nahmen die Ermittler hierbei rund 800 Personen genauer unter die Lupe, von welchen etwa 300 in Fußgängerbereichen, in oder vor Geschäften und den dazugehörigen Parkplätzen sowie im öffentlichen Personennahverkehr die Maskentragepflicht nicht ordnungsgemäß beachteten. Ausführliche Gespräche und Ermahnungen führte wie bereits in der Vergangenheit dazu, dass die aktuell geänderte Rechtslage den kontrollierten Bürgerinnen und Bürger ins Bewusstsein gerufen werden konnte. Zu erwähnenswerten Zwischenfällen kam es nicht.

