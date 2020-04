Polizeidirektion Wittlich

POL-PDWIL: PRESSEDIENST POLIZEIPRÄSIDIUM TRIER Polizeiinspektion Daun Daun - Dienstag, 28. April 2020

Daun (ots)

Ereignis: Brand im Wald

Ort: Oberehe-Stroheich, Mühlenstr.

Zeit: 27.04.2020, 13:52 h

Nachdem eine Bewohnerin der Mühlenstr. in Oberehe-Stroheich einen Brandgeruch wahrnahm, stellte diese fest, dass am angrenzenden Wald ein Brand ausgebrochen war. Sofort informiert sie die Feuerwehr. Vermutlich durch Selbstentzündung verbrennt in dem trocknen Wald ein bereits umgekippter Baum, sowie 3 weitere Bäume werden angekokelt. Im Einsatz waren die Feuerwehren Oberehe, Stroheich, Walsdorf und Hillesheim. Insgesamt befanden sich 24 Feuerwehrleute und eine Streife der PW Gerolstein im Einsatz. Der Brand konnte schnell unter Kontrolle gebracht und gelöscht werden.

Rückfragen bitte an:

Polizeidirektion Wittlich

Telefon: 06571-9152-0

Polizeiinspektion Daun

Telefon: 06592-96260

Elmar Blasius, PHK

www.polizei.rlp.de/pd.wittlich



Pressemeldungen der Polizei Rheinland-Pfalz sind unter Nennung der

Quelle zur Veröffentlichung frei.

Original-Content von: Polizeidirektion Wittlich, übermittelt durch news aktuell