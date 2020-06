Kreispolizeibehörde Hochsauerlandkreis

POL-HSK: 21-jährige Motorradfahrerin stürzt

Schmallenberg (ots)

Zu einem Alleinunfall einer Motorradfahrerin wurden die Rettungskräfte am Donnerstagnachmittag zur Kreisstraße 35 bei Kückelheim gerufen. Nach ersten Erkenntnissen war der Kradfahrerin um 16.05 Uhr aus Bracht in Richtung Arpe unterwegs. Ohne Fremdeinwirkung verlor die junge Frau aus Bad Vilbel die Kontrolle über ihr Motorrad. Sie stürzte und erlitt hierbei schwere Verletzungen. Ein Rettungshubschrauber flog die Frau in eine Unfallklinik.

Rückfragen von Medienvertretern bitte an:

Kreispolizeibehörde Hochsauerlandkreis

Pressestelle

Holger Glaremin

Telefon: 0291/9020-1140

E-Mail: pressestelle.hochsauerlandkreis@polizei.nrw.de

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Hochsauerlandkreis, übermittelt durch news aktuell