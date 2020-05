Polizeidirektion Mayen

POL-PDMY: Eigentümer von aufgefundenem Roller gesucht

Mayen (ots)

Am 04.05.2020 wurde neben dem Fußweg zwischen Joignystr. und Genovevastraße in Mayen ein herrenloser, neuwertiger Roller "REX RS460" aufgefunden. Der Roller dürfte dem rechtmäßigen Besitzer gestohlen worden sein. Hinweise zu Täter und Eigentümer bitte an die Polizeiinspektion Mayen 02651-8010

