POL-PDMY: Zeugen nach Graffiti-Schmierereien gesucht!

Unbekannte beschmierten die Turnhalle der Realschule Plus in Nachtsheim. Zwischen dem 28.04. um 18:00 Uhr und dem 04.05. um 07:00 Uhr sprühten die noch unbekannten Täter mit schwarzer Farbe mehrere Schriftzüge und Symbole an die rückwärtige Wand, sowie auf die Eingangstafel der Turnhalle der Schule im Greimerstälchen. Zeugen, die in diesem Zeitraum eine verdächtige Wahrnehmung gemacht haben, werden darum gebeten, sich bei der Polizeiinspektion Mayen, Telefon 02651-801-0, zu melden.

