Polizeidirektion Ludwigshafen

POL-PDLU: Zusammenstoß zwischen Fußgängerin und Radfahrer

Neuhofen (ots)

Ursächlich für den Zusammenstoß eines Fahrradfahrers mit einer Fußgängerin am Dienstag, 30.03.2021, gegen 11:50 Uhr, dürfte nach bisherigen Ermittlungen gewesen sein, dass die Fußgängerin die Hauptstraße überquerte ohne auf den fließenden Straßenverkehr zu achten. Die Folgen: Verletzungen sowohl bei der Fußgängerin als auch beim Fahrradfahrer sowie Sachschaden am Fahrrad. Personen, die Angaben zum Unfall machen können, werden gebeten, sich mit der Polizeiinspektion Schifferstadt unter 06235 495-0 oder pischifferstadt@polizei.rlp.de in Verbindung zu setzen.

