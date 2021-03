Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Hausen: Briefkasten durch Feuerwerkskörper zerstört - Polizei sucht Zeugen!

Freiburg (ots)

Unbekannte warfen in der Nacht auf Donnerstag, 11.03.2021 Feuerwerkskörper in den Briefkasten vor dem Rathaus in der Bahnhofsstraße. Hierdurch wurde dieser aufgerissen und ein Teil der darin liegenden Briefe zerstört. Der Sachschaden beläuft sich auf rund 500 Euro. Der Tatzeitraum war zwischen Mitternacht und 00.30 Uhr. Einen ähnlichen Fall gab es eine Woche zuvor bereits in Maulburg. Das Polizeirevier Schopfheim (07622/666980) hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet Zeugen, die Hinweise zu den Verursachern geben können, sich mit ihnen in Verbindung zu setzen.

