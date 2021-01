Polizei Aachen

POL-AC: Pkw gerät auf glatter Fahrbahn ins Schleudern und rutscht in den Graben

Baesweiler /StädteRegion (ots)

In der vergangenen Nacht (13.01.2021) gegen 0.10 Uhr geriet ein Pkw auf der witterungsbedingt glatten L 50 in einer Linkskurve ins Schleudern, kam von Fahrbahn ab und rutschte in einen Graben. Das Fahrzeug wurde stark beschädigt und musste abgeschleppt werden. Die 23- jährige Autofahrerin aus Alsdorf kam mit dem Schrecken davon.

Aufgrund der derzeit anhaltenden niedrigen Temperaturen können die Straßen in Stadt und StädteRegion glatt sein. Fahren Sie der Witterung entsprechend angepasst, vorsichtig und vorausschauend.

