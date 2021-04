Polizeidirektion Ludwigshafen

POL-PDLU: Motorradfahrer durch Unfall verletzt

Speyer (ots)

Zu einem Unfall mit verletztem Motorradfahrer kam es am Mittwoch gegen 13:00 Uhr in der Stockholmer Straße. Der 19-jährige Fahrer verlor in einer Linkskurve vermutlich aufgrund nicht angepasster Geschwindigkeit die Kontrolle über sein Fahrzeug, stürzte und rutschte über den Asphalt in den Grünstreifen. Hierbei beschädigte das Motorrad ein Verkehrszeichen sowie den Umgrenzungszaun einer dort angesiedelten Firma. Der Mann wurde durch den Sturz verletzt und in ein örtliches Krankenhaus verbracht. Es entstand Sachschaden in Höhe von schätzungsweise 6000 EUR. Andere Verkehrsteilnehmer waren nicht beteiligt oder gefährdet.

