Polizeidirektion Ludwigshafen

POL-PDLU: Kontrollen im Stadtgebiet

Speyer (ots)

Insgesamt 23 PKW, 18 Fahrräder sowie zwei Krafträder wurden gestern im Zeitraum von 08:00 bis 11:00 Uhr in der Wormser Landstraße und der Auestraße kontrolliert. Hierbei kam es zur Ahndung von 15 Verkehrsverstößen. Während in der Auestraße fünf Pkw-Fahrer der Gurtpflicht nicht nachkamen und drei Personen während der Fahrt ihr Mobiltelefon nutzten, befuhren in der Wormser Landstraße drei Fahrradfahrer den Radweg in nicht zulässige Richtung. Des Weiteren wurde einem 52-jährigen Porsche-Fahrer die Weiterfahrt untersagt, da dieser einen Heckspoiler an seinem Fahrzeug montiert hatte, jedoch keine Änderungsabnahme vorweisen konnte. Da hierdurch eine Gefährdung für den Straßenverkehr bestand, ist für den PKW die Betriebserlaubnis erloschen. Die Zulassungsstelle wurde informiert und gegen den Fahrer ein Ordnungswidrigkeitenanzeige eingeleitet

