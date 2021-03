Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Emmendingen: Kaminbrand mit glimpflichem Ausgang

Freiburg (ots)

Am Donnerstagabend, 25.03.2021, gegen 22:35 Uhr, kam es in einem Restaurant in der Karl-Friedrich-Straße in Emmendingen kurzzeitig zu einem isolierten Kaminbrand. Der Brand war vom Holzofen des Restaurants ausgegangen.

Die Freiwillige Feuerwehr war mit mehreren Fahrzeugen vor Ort. Glücklicherweise wurde niemand verletzt. Nach jetzigem Stand kam es zum keinem Sachschaden.

