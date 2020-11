Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: Heidelberg: Auto prallt gegen Laternenmast; Pressemitteilung Nr. 2

HeidelbergHeidelberg (ots)

Eine 60-jährige BMW-Fahrerin war gegen 14.15 Uhr auf der Vangerowstraße in Richtung Innenstadt unterwegs, als sie nach derzeitigen Erkenntnissen wegen eines internistischen Problems die Herrschaft über ihr Fahrzeug verlor und an der Einmündung Emil-Maier-Straße in der Abfolge gegen zwei wenige Meter auseinanderstehende Laternenmasten prallte.

Die Frau wurde von der Berufsfeuerwehr Heidelberg aus ihrem total beschädigten Fahrzeug geborgen und mit einem Rettungswagen zur Untersuchung in eine Klinik gebracht.

Ihr Fahrzeug wurde abgeschleppt. Der Sachschaden beträgt rund 15.000.- Euro.

Während der Unfallaufnahme war eine von zwei Spuren der Vangerowstraße in Richtung Innenstadt für rund eine Stunde bis gegen 15.15 Uhr gesperrt.

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Mannheim

Stabsstelle Öffentlichkeitsarbeit

Norbert Schätzle

Telefon: 0621 174-1111

E-Mail: mannheim.pp.sts.oe@polizei.bwl.de

http://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Mannheim, übermittelt durch news aktuell