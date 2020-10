Polizeipräsidium Karlsruhe

POL-KA: (KA) Karlsruhe - Einbruch in Jugendhaus West

Karlsruhe-Daxlanden (ots)

In dem Zeitraum von Freitagnacht bis Montagmorgen drangen bislang noch unbekannte Täter durch ein Fenster in das Jugendhaus in der Lindenallee Karlsruhe-Daxlanden ein und bedienten sich dort an den Getränken und Süßigkeiten.

Die Täter gelangten durch Aufhebeln eines Fensters in den Aufenthaltsraum und öffneten von hier aus gewaltsam die Tür zum Getränke- und Süßigkeitenlager. Dort bedienten sich die Diebe an den Vorräten und entwendeten zwei Getränkekisten und Süßigkeiten im Gesamtwert von circa 90 Euro. Durch das Aufhebeln entstand zusätzlich ein Einbruchsschaden in Höhe von geschätzten 500 Euro.

