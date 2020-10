Polizeipräsidium Karlsruhe

POL-KA: (KA) Karlsruhe - Einbruch in Privatwohnung

Karlsruhe-Nordweststadt (ots)

Unbekannte brachen am Montag zwischen 16.35 Uhr und 18.35 Uhr in eine Wohnung in der Wormser Straße ein.

Wie genau die Täter durch die Hauseingangstür und anschließend in die Wohnung gelangt sind, war nicht abschließend zu klären. Im Inneren der Wohnung durchwühlten sie den gesamten Wohn- und Schlafbereich. Entwendet wurde laut ersten Angaben Schuhe im Wert von 260 Euro.

Wer verdächtige Wahrnehmungen im Zusammenhang mit dem Einbruch gemacht hat, wird gebeten, sich mit dem Kriminaldauerdienst unter der Telefonnummer 0721/ 666 5555 in Verbindung zu setzen.

