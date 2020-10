Polizeipräsidium Karlsruhe

POL-KA: Waldbronn - E-Bikes entwendet und wieder aufgefunden

Karlsruhe (ots)

In der Nacht von Sonntag auf Montag, zwischen 22 Uhr und 0 Uhr 30, wurden in der Hellenstraße in Waldbronn-Busenbach zwei verschlossene E-Bikes aus einem Wintergarten entwendet.

Glücklicherweise entdeckte ein Anwohner in der unweit gelegenen Murgstraße am Montagmorgen vor seinem Haus zwei E-Bikes, die dort offensichtlich niemandem gehörten. Die daraufhin verständigten Polizeibeamten stellten fest, dass es sich um die in der Nacht entwendeten Fahrräder aus der Hellenstraße handelte.

Beide Räder konnten unbeschädigt dem Geschädigten ausgehändigt werden.

Wer in der Nacht von Sonntag auf Montag sachdienliche Beobachtungen gemacht hat, kann sich unter der Telefonnummer 07243/32000 an die Polizei in Ettlingen wenden.

