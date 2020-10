Polizeipräsidium Karlsruhe

POL-KA: (KA) Karlsruhe - Mehrere Männer schlagen sich in Restaurant

Karlsruhe (ots)

Zu einer körperlichen Auseinandersetzung zwischen zehn bis zwölf Männer kam es am Samstagabend in einem Restaurant in der Kaiserstraße. Hierbei sollen auch Stuhlbeine benutzt worden sein. Beim Eintreffen der Streife konnten lediglich zwei 21 Jahre alte, leicht verletzte Männer angetroffen werden. Im Rahmen der Auseinandersetzung fiel wohl einem der beiden Männer seine Bauchtasche mit Bargeld und persönlichen Papieren auf den Boden, die dann von einem Unbekannten gestohlen wurde. Hintergrund der Auseinandersetzung dürfte die Beziehung zu einer Frau gewesen sein.

