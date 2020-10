Polizeipräsidium Karlsruhe

POL-KA: (KA) Östringen - Mit Haftbefehl gesuchter 36-Jähriger festgenommen

Karlsruhe (ots)

Einen mit Haftbefehl gesuchten 36-Jährigen konnte die Kriminalpolizei am Donnerstag in einer Wohnung in Östringen festnehmen. Er wurde in eine Justizvollzugsanstalt eingeliefert. Bei der Durchsuchung der Wohnung konnten 128 Ecstasy-Tabletten, ca. 15 Gramm Heroin, geringe Mengen Marihuana sowie ein Luftgewehr aufgefunden und sichergestellt werden.

