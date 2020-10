POL-KA: KA (Bruchsal) Unfall mit Sachschaden aufgrund von Rotlichtverstoß

Polizeipräsidium Karlsruhe

Am Freitagmittag kam es an der Kreuzung der Pfeiler-und Durlacher Straße zu einem Zusammenstoß zweier Fahrzeuge, welcher aus einer missachteten roten Ampel resultierte.

Um 10:30 Uhr bog die 58-Jährige Fahrerin des Toyotas, nachdem sich die Ampel auf Grün schaltete, links in die Pfeilerstraße ab. Kurz darauf kollidierte sie mit dem auf der Durlacher Straße von rechts kommenden Nissan. Bei dem Unfall wurde niemand verletzt. Jedoch entstand ein Sachschaden an den Autos in Höhe von schätzungsweise 8.000 Euro.

Der 38-Jährige Nissan-Fahrer gab jedoch an, dass seine Ampel grün war und der plötzlich von links kommende Toyota Unfallursächlich war. Wer nun tatsächlich recht behält ist bislang unklar.

Das Polizeirevier Bruchsal bittet mögliche Zeugen, sich unter der 07251 7260 zu melden.

