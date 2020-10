Polizeipräsidium Karlsruhe

POL-KA: (KA) Bad Schönborn - 9-jähriges Mädchen bei Verkehrsunfall schwer verletzt

Karlsruhe (ots)

Am Montagabend ereignete sich in Östringen ein schwerer Unfall zwischen einem Ford und einer 9-jährigen Inline-Skaterin.

Der Pkw fuhr, gegen 17:45 Uhr in Östringen auf der Forsthausstraße in westlicher Richtung. Die 9-Jährige bemerkte das Auto beim Überqueren der Fahrbahn nicht und kollidierte mit dem Fahrzeug. Durch den Aufprall zog sie sich schwere Verletzungen zu und wurde vom Rettungshubschrauber in ein Krankenhaus verbracht. Am Pkw entstand nur ein geringer Sachschaden.

