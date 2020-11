Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: Heidelberg: Auto prallt gegen Laternenmast; Unfallursache unklar; Fahrbahn stadteinwärts nur einspurig befahrbar; Pressemitteilung Nr. 1

HeidelbergHeidelberg (ots)

Aus bislang unbekannter Ursache prallte am Montagnachmittag, gegen 14.15 Uhr ein Autofahrer an der Ecke Vangerowstraße/Emil-Maier-Straße gegen einen Laternenmast. Das Unfallausmaß ist noch nicht bekannt. Die Vangerowstraße aus Richtung Wieblingen in Richtung Innenstadt ist derzeit nur einspurig befahrbar. Es kommt zu Behinderungen.

