Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: Spechbach, Rhein-Neckar-Kreis: Auto mutwillig zerkratzt - wer hat etwas beobachtet?

Spechbach / Rhein-Neckar-KreisSpechbach / Rhein-Neckar-Kreis (ots)

Mindestens 2.000 Euro Sachschaden verursachte ein bislang unbekannter Täter, der am vergangenen Wochenende einen geparkten BMW mit einem Gegenstand mutwillig beschädigte. Der Besitzer, der sein Auto am Samstag gegen 14 Uhr in der Hauptstraße geparkt hatte, bemerkte den Schaden am Sonntag als er um 17 Uhr an seinen Pkw zurückkehrte. Neben dem Außenspiegel, waren auch das Fenster der Beifahrerseite und die hintere Fahrzeugtüre durch Kratzer beschädigt worden. Der Polizeiposten Meckesheim hat die Ermittlungen aufgenommen und sucht in diesem Zusammenhang nach Zeugen. Diese werden gebeten, sich unter 06226 1336 an die Ermittler zu wenden.

