Polizeidirektion Ratzeburg

POL-RZ: Zeugen gesucht - Schaufensterscheibe eingeschlagen

Ratzeburg (ots)

18. Januar 2021 | Kreis Herzogtum Lauenburg - 17.01.2021 - Geesthacht

In der Nacht von Samstag (16.01.2021) auf Sonntag (17.01.2021) haben bislang unbekannte Täter in der Bergedorfer Straße in Geesthacht eine Schaufensterscheibe zerstört. Die Polizei sucht Zeugen.

Nach derzeitigen Erkenntnissen bemerkte gegen 02:20 Uhr ein Zeuge die beschädigte Schaufensterscheibe des "Tabakwaren Fries" Geschäftes und informierte umgehend die Polizei. Auf noch unbekannte Weise wurde die Schaufensterscheibe zerstört, so dass man in die Auslage des Geschäftes greifen konnte.

Angaben zur Art und Höhe möglichen Stehlgutes können noch nicht gemacht werden.

Die Kriminalpolizei in Geesthacht hat die Ermittlungen aufgenommen und sucht Zeugen. Wer kann Angaben zur Tat ggf. zur Tatzeiteingrenzung (Klirren einer Scheibe) machen? Wem sind im Bereich der Bergedorfer Straße verdächtige Personen aufgefallen? Hinweise nehmen die Beamten unter der Telefonnummer 04152/8003-0 entgegen.

