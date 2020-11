Polizeidirektion Itzehoe

POL-IZ: 201109.10 Kellinghusen: Tote Person nach Feuer geborgen

KellinghusenKellinghusen (ots)

Am Vormitttag des heutigen Tages ist es gegen 11.00 Uhr in Kellinghusen zu einem Feuer in einem Einfamilienhaus in der Hermannstraße gekommen. Im Zuge der Löscharbeiten entdeckten Einsatzkräfte im Inneren des Objektes eine leblose Person, die sich später als tot herausstellte. Ob es sich bei der Leiche um die Hausbewohnerin handelt, bleibt zu klären.

Der Einsatz vor Ort dauert an, so dass aktuell keine weiteren Auskünfte, auch zur Brandursache, erteilt werden können.

Merle Neufeld

Rückfragen bitte an:

Polizeidirektion Itzehoe

Stabsstelle/Öffentlichkeitsarbeit

Große Paaschburg 66, 25524 Itzehoe

Telefon: +49 (0) 4821 602 - 2010

Mobil: +49 (0) 171 290 11 07

E-Mail: pressestelle.itzehoe@polizei.landsh.de

Original-Content von: Polizeidirektion Itzehoe, übermittelt durch news aktuell