Polizeidirektion Ratzeburg

POL-RZ: Brand eines Werkstattgebäudes

Ratzeburg (ots)

15. Januar 2021 | Kreis Stormarn - 15.01.2021 - Aumühle

Heute Mittag kam es zu einem Feuer in einem Werkstattgebäude mit Garagenkomplex und darüber liegenden Wohnungen in der Bergstraße in Aumühle. Personen wurden nicht verletzt.

Gegen 12:20 Uhr brach aus noch ungeklärter Ursache ein Feuer im Haus aus. Kräfte der Freiwilligen Feuerwehren übernahmen umgehend die Löscharbeiten und verhinderten bislang ein Übergreifen der Flammen auf umstehende Gebäude.

Zur entstandenen Sachschadenshöhe können noch keine Angaben gemacht werden.

Die Kriminalpolizei Reinbek hat die Ermittlungen zur Brandursache aufgenommen.

