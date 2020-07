Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: Kradfahrer ohne Führerschein verunfallt

Rottweil-Neufra (ots)

Unvernunft und überhöhte Geschwindigkeit sind die Ursache für einen Verkehrsunfall am Samstagnachmittag. Gegen 16 Uhr fuhr ein 26-jähriger Kradfahrer in kurzer Hose und einem T-Shirt bekleidet auf der K 5545 von Neufra nach Wellendingen. In einer scharfen Linkskurve geriet der Motorradfahrer aufgrund überhöhter Geschwindigkeit und mangelnder Fahrpraxis nach rechts ins Bankett. Nachdem ein Leitpfosten umgefahren wurde, geriet er zurück auf die Fahrbahn und kam hierbei zu Fall. Aufgrund komplett fehlender Schutzkleidung wurde der Motorradlenker schwer verletzt und musste stationär im Klinikum Rottweil aufgenommen werden. Die Ermittlungen der Polizei führten dazu, dass festgestellt wurde, dass der Unfallverursacher nicht im Besitz einer gültigen Fahrerlaubnis für dieses Krad ist. Daher wird nun auch gegen den Fahrzeughalter ermittelt. Am Motorrad selbst entstand ein Gesamtschaden von ca. 2500.- Euro.

