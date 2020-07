Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: Dachstuhlbrand

Tuttlingen (ots)

Am Samstagabend kam es gegen 22 Uhr in der Tuttlinger Schillerstraße zu einem Dachstuhlbrand, der durch den unsachgemäßen Einsatz eines Insektenvernichtungsmittels verursacht wurde. Mit dem Spray wurde ein Wespennest bekämpft und offensichtlich wurde der Spray durch den Einsatz von Feuer verstärkt, so dass der Dachstuhl zu brennen begann. Mit einem Gartenschlauch konnten die Flamme bekämpft werden und ein weiteres Ausbreiten verhindert werden. Der Verursacher muss nun allerdings mit zwei Anzeigen rechnen. Zum einen wegen der fahrlässigen Brandstiftung und zum anderen ist das Abtöten von Wespen streng nach Naturschutzbestimmungen verboten.

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Konstanz

Führungs- u. Lagezentrum

PHK Harald Klaiber

Telefon: 07531 995-3355

E-Mail: konstanz.pp.fest.flz@polizei.bwl.de

http://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Konstanz, übermittelt durch news aktuell