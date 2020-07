Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: Fahrzeugbrand

Aldingen (ots)

In der Nacht von Freitag auf Samstag kam es zu einem Pkw-Brand auf dem Parkplatz an der B 14 zw. Neuhaus und Aldingen. Ein dort abgestellter Pkw stand bereits beim Eintreffen der Feuerwehr und Polizei um 01.10 Uhr im Vollbrand, es entstand ein Sachschaden von ca. 2500.- EUR. Die Ermittlungen zur Brandursache dauern derzeit an, es kann nicht ausgeschlossen werden, dass vorsätzlich der Fahrzeugbrand verursacht wurde.

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Konstanz

Führungs- u. Lagezentrum

PHK Harald Klaiber

Telefon: 07531 995-3355

E-Mail: konstanz.pp.fest.flz@polizei.bwl.de

http://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Konstanz, übermittelt durch news aktuell