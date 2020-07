Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: Verkehrsunfallflucht durch Falschfahrer

Singen (ots)

Am frühen Samstagmorgen kam es gegen 06.35 Uhr zu einem Unfall auf der L 191 zwischen Singen und Engen. Einem Verkehrsteilnehmer kam auf der Fahrt nach Engen am Ausbauende der zweispurigen Fahrbahn ein Pkw mit hoher Geschwindigkeit entgegen. Dieser unbekannte Pkw benutzte hierbei die Gegenfahrbahn und fuhr als Falschfahrer in Richtung Singen weiter. Zur Verhinderung eines Frontalzusammenstoßes zog der ordnungsgemäß fahrende Pkw-Lenker sein Fahrzeug nach rechts und kollidierte hierbei mit der Schutzplanke, so dass ein Gesamtschaden von ca. 15 000.- EUR entstand. Der Verursacher konnte unerkannt flüchten, zum Fahrzeug ist lediglich bekannt, dass es ein schwarzer Pkw war. Mögliche Zeugen oder Hinweisgeber sind zur Klärung dieser Tat für die Polizei Singen sehr wichtig und mögen sich unter 07731/888-0 melden.

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Konstanz

Führungs- u. Lagezentrum

PHK Harald Klaiber

Telefon: 07531 995-3355

E-Mail: konstanz.pp.fest.flz@polizei.bwl.de

http://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Konstanz, übermittelt durch news aktuell