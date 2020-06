Polizeiinspektion Oldenburg - Stadt / Ammerland

POL-OL: ++Einbruchdiebstähle++

Oldenburg (ots)

++Einbruchdiebstähle++ In der Zeit von Freitag, 20.00 Uhr bis Samstag, 15.34 Uhr erfolgte in Oldenburg/Bürgerfelde, An der Südbäke ein Einbruch in eine Firma. Nach Aufhebeln eines Fensters wurde der Betrieb durchsucht. Ob Gegenstände entwendet wurden, ist bislang nicht bekannt. Ein weiterer Einbruch ereignete sich in Oldenburg/Bümmerstede in der Zeit von Mittwoch bis Freitag. Die Terrassentür eines Einfamilienhauses im Spätenweg wurde aufgebrochen und die Räumlichkeiten durchsucht, ohne Diebesgut zu erlangen.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Oldenburg - Stadt / Ammerland

Einsatz- und Streifendienst 1

Dienstschichtleiter

Telefon: 0441/790-4117

http://www.pd-ol.polizei-nds.de/dienststellen/polizeiinspektion_olden

burg_stadt_ammerland





https://twitter.com/polizei_ol

Original-Content von: Polizeiinspektion Oldenburg - Stadt / Ammerland, übermittelt durch news aktuell