Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: Kleine Ursache, große (Aus)Wirkung

Lkrs Rottweil (ots)

Vöhringen/A81 - Zu einem sogenannten Böschungsbrand kam es am Freitagnachmittag (24.07.2020), gegen 16:40 Uhr, auf der Bundesautobahn 81, zwischen den Anschlussstellen Oberndorf und Sulz a. N., kurz vor der Anschlussstelle Sulz. Hier hatte ein technischer Defekt an einem Lkw (40t) zur Überhitzung des vorderen rechten Rades geführt. Eine Weiterfahrt war nicht mehr möglich, weshalb der polnische Lkw-Lenker auf dem Pannenstreifen anhielt. Durch die Hitzeentwicklung setzte sich das trockene Gras/Böschung in Brand und weitete sich auf einer Strecke von ca. 100 Meter aus. Die FFW Oberndorf rückte mit drei Fahrzeugen und 20 Mann an um den Brand zu löschen. Hierzu musste die rechte Fahrbahn während der Maßnahmen gesperrt werden. Es kam zu leichten Behinderungen des fließenden Verkehrs. Der Lkw musste durch ein Abschleppunternehmen geborgen werden.

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Konstanz

PHK Markus Schmidt

Führungs- u. Lagezentrum

Telefon: 07531 995-3355

E-Mail: konstanz.pp.fest.flz@polizei.bwl.de

http://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Konstanz, übermittelt durch news aktuell