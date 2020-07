Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: Bevorrechtigter Radfahrer wird durch Pkw aufgeladen und verletzt

Lkrs Konstanz (ots)

Konstanz - Zu einem Verkehrsunfall kam es am Freitagmorgen (24.07.2020), gegen 07:45 Uhr, an dem Kreisverkehr Max-Stromeyer-Straße/Oberlohnstraße. Ein 51-jähriger Pkw-Lenker befuhr die Max-Stromeyer-Straße in stadtauswärtige Richtung. Als er die für ihn zweite Ausfahrt des Kreisverkehrs verlässt, um seine Fahrt weiterhin stadtauswärts fortzusetzen, übersieht er den von rechts kommenden, vorfahrtsberechtigten, 25-jährigen Radfahrer, welcher seinerseits die Max-Stromeyer-Straße auf dem Radfahrerschutzstreifen querte und in Richtung Oberlohnstraße fahren wollte. Es kommt zur Kollision, so dass der Radfahrer auf die Motorhaube des VW aufgeladen wird. Schlussendlich wurde der Radler auf die Fahrbahn geschleudert wobei er sich verletzte. Er musste mit einem Rettungswagen in ein Klinikum verbracht werden. Am Pkw und am Fahrrad entstand Sachschaden in Höhe von ca. 2000 Euro. Während der Unfallaufnahme kam es entsprechend zu Stauungen des Berufsverkehrs.

