Kreispolizeibehörde Kleve

POL-KLE: Verkehrsunfallflucht

silberner Porsche Cayenne beschädigt

Geldern (ots)

Am Freitag (11. Oktober 2019) zwischen 16 und 18 Uhr wurde ein silberner Porsche Cayenne, der an einer Reithalle am Neerponter Weg in Geldern-Pont abgestellt war, durch einen unbekannten Fahrzeugführer im linken Frontbereich beschädigt. Der Verursacher entfernte sich von der Unfallörtlichkeit, ohne sich um den entstandenen Schaden zu kümmern. Hinweise an die Polizei Geldern, Telefon 02831 - 1250.

