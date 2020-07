Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: Verkehrs/-Kontrollmaßnahmen der Tuningszene in Singen

Lkrs Konstanz (ots)

Am Freitagabend (24.07.2020) führte die Polizei im Stadtgebiet Singen Schwerpunktkontrollen bei der dort ansässigen Auto-Tuning-Szene durch. Mit zahlreichen Einsatzkräften und in Zusammenarbeit mit der Stadtverwaltung Singen wurden die bekannten Treffpunkte der Autoliebhaber überwacht und kontrolliert. Im Rahmen der Kontrolle wurden an drei Fahrzeugen Verstöße festgestellt, welche zum Erlöschen der Betriebserlaubnis führten, da technische Veränderungen vorgenommen worden waren. Mit entsprechenden Anzeigen und Bußgeldern müssen die verantwortlichen Fahrzeugführer rechnen.

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Konstanz

PHK Markus Schmidt

Führungs- u. Lagezentrum

Telefon: 07531 995-3355

E-Mail: konstanz.pp.fest.flz@polizei.bwl.de

http://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Konstanz, übermittelt durch news aktuell