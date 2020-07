Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: Küchenbrand

Zimmern-Horgen (ots)

Vergessenes Essen auf einem eingeschalteten Herd führte am Samstagnachmittag um 17.44 Uhr zu einem Küchenbrand in Horgen. In der Unterbergerstraße in der dortigen Flüchtlingsunterkunft wurde in einer Gemeinschaftsküche Essen auf dem eingeschalteten Herd vergessen. Daraus entwickelte sich ein Schwelbrand mit starker Rauchentwicklung. Durch den Feuerwehreinsatz konnte der Brand schnell gelöscht werden. Sämtliche Bewohner des Hauses konnten dieses unverletzt verlassen, es entstand ein Gesamtschaden von 15 000.- EUR. Die Ermittlungen der Polizei Rottweil führen in Richtung einer fahrlässigen schweren Brandstiftung gegen zwei Bewohner der Unterkunft, da diese augenscheinlich zuletzt die Küche benutzten.

