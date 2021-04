Polizeidirektion Ludwigshafen

POL-PDLU: Sachbeschädigung an Fensterscheibe

Beindersheim (ots)

In der Nacht vom 31.03.2021, ca. 23:30 Uhr, zum 01.04.2021, ca. 00:30 Uhr kam es in der Heinrich-Lanz-Straße in Beindersheim zu einer Sachbeschädigung. Beschädigt wurde hierbei eine Fensterscheibe eines Mehrfamilienhauses. Bisherige Ermittlungen deuten darauf hin, dass der Schaden am Fenster durch das Abschießen einer Zwille/Schleuder verursacht wurde. Wer kann Hinweise zur Tat oder zum Verursacher geben?

Zeugen werden gebeten sich an die Polizeiinspektion Frankenthal unter der Tel.-Nr.: 06233/313-0 oder an die Polizeiwache Maxdorf unter der Tel.-Nr.: 06237/934-1100 zu wenden. Gerne nehmen wir Ihre Hinweise auch per E-Mail unter pifrankenthal@polizei.rlp.de entgegen.

