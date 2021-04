Polizeiinspektion Wilhelmshaven/Friesland

POL-WHV: Verkehrsunfall mit drei Leichtverletzten, Unfallverursacher unter Drogenbeeinflussung

Wilhelmshaven (ots)

Am 22.04.2021, gegen 15.20 Uhr, kam es zu einem schweren Verkehrsunfall in der Grenzstraße in Wilhelmshaven. Ein 29-Jähriger aus Wilhelmshaven übersah nach dem Passieren der Bremer Str. zwei verkehrsbedingt haltende, hintereinander stehende Pkw und fuhr mit hoher Geschwindigkeit auf. Hierbei wurden die beiden haltenden Fahrzeuge durch die Wucht des Aufpralls zusammengeschoben. Zwei Fahrzeuge waren nicht mehr fahrbereit und mussten abgeschleppt werden. Infolge des Verkehrsunfalles mussten der Unfallverursacher und jeweils ein Fahrzeuginsasse der beiden unfallbeteiligten Fahrzeuge leicht verletzt in Krankenhäuser verbracht werden. Bei einer Überprüfung im Krankenhaus wurde beim Unfallverursacher eine Drogenbeeinflussung (THC) festgestellt. Es folgte eine Blutentnahme und die Beschlagnahme des Führerscheins bei dem 29-Jährigen. Zeugen, die sachdienliche Hinweise zum dargestellten Verkehrsunfall mitteilen können, werden gebeten, sich mit der Polizei in Wilhelmshaven in Verbindung zu setzen - Tel.-Nr.: 04421-9420.

