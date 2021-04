Polizeiinspektion Wilhelmshaven/Friesland

POL-WHV: Pressemeldung der Polizei Wilhelmshaven vom 23.04. - 25-04.2021

Wilhelmshaven (ots)

Geschwindigkeitskontrollen

Durch die Polizei Wilhelmshaven wurden vermehrt seit Freitag stationäre Geschwindigkeitskontrollen an unterschiedlichen Orten im Stadtgebiet Wilhelmshaven durchgeführt. Bei einer Kontrolle am frühen Freitagabend konnten im Bereich des Südstrandes drei Geschwindigkeitsverstöße geahndet werden, welche ein Fahrverbot für den jeweiligen Fahrzeugführer nach sich ziehen. Der höchste gemessene Wert betrug 84 km/h bei einer erlaubten Geschwindigkeit von 30 km/h. Ansonsten blieb es bei den festgestellten Verstößen bei Verwarnungen im Bußgeldbereich.

Coronaverstöße

Auch an diesem Wochenende hat die Polizei Wilhelmshaven wieder Verstöße gegen die aktuell geltende Niedersächsische Corona-Verordnung sowohl in privaten Wohnungen als auch im öffentlichen Bereich geahndet. Hierbei ergeht nochmals der Hinweis seitens der Polizei sich an die aktuell geltende Corona-Verordnung zu halten.

Branddelikt

Am Sonntagmorgen wurde durch bisher unbekannte Täter versucht in der Brommystraße einen Baum in einer dortigen Parkanlage anzuzünden. Das Feuer konnte durch aufmerksame Zeugen gelöscht werden. So konnte ein eventuelles Übergreifen auf ein angrenzendes Einfamilienhaus verhindert werden.

