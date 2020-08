Polizeipräsidium Frankfurt am Main

POL-F: 200812 - 0809 Frankfurt-Ostend: Drogen bei Wohnungsdurchsuchung sichergestellt

Frankfurt (ots)

(dr) Gestern Morgen, am 11. August 2020, stellten Polizeibeamte bei einer Wohnungsdurchsuchung im Ostend größere Mengen an Drogen sowie Equipment zu deren Herstellung sicher.

Bereits am 19. Mai dieses Jahres konnte ein späterer Tatverdächtiger im Bereich Grüne Straße/Zoopassage bei einem Drogenhandel beobachtet werden. Zivilfahnder sahen zunächst, wie er an dortiger Stelle wartete und telefonierte. Ein mit zwei Personen besetztes Auto fuhr nach kurzer Zeit vor. An dessen zwei Insassen übergab er eine Tüte mit zunächst unbekanntem Inhalt. Wie sich dann später bei einer Fahrzeugkontrolle herausstellte, befanden sich in der Tüte rund 690 Gramm Marihuana, das die Beamten bei einem 34- und einem 25-Jährigem sicherstellten. Durch umfangreiche Ermittlungen konnte schließlich die Identität des verschwundenen Verkäufers ermittelt werden.

Am gestrigen Dienstag vollstreckten Kriminalbeamte und Zivilfahnder einen Beschluss zur Wohnungsdurchsuchung. In einer Wohnung in der Friedberger Anlage konnte der mutmaßliche Verkäufer, ein 31-jähriger Mann, zusammen mit seinem 30-jährigen Bruder angetroffen werden. In der Wohnung stellten die Beamten circa 310 Gramm Marihuana, 5 Gramm Kokain und rund 4500 EUR Bargeld sicher. Des Weiteren befanden sich im Keller Utensilien zur Herstellung und zum Anbau von Marihuana, welche ebenfalls sichergestellt wurden. Nach Abschluss der polizeilichen Maßnahmen wurden die beiden angetroffenen Männer wieder entlassen.

