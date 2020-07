Polizeipräsidium Heilbronn

POL-HN: Pressemitteilung des Polizeipräsidiums Heilbronn vom 31.07.2020 mit einem Bericht aus dem Neckar-Odenwald-Kreis

Heilbronn (ots)

Rosenberg: Lkw beschädigt Bahnschranke

Am Donnerstagmorgen riss ein Lkw eine der Schranken eines Bahnübergangs in Rosenberg ab. Gegen 08.15 Uhr befuhr der 45-Jährige mit seinem Sattelzug den Bahnübergang in der Hauptstraße. Hierbei blieb er mit seinem Anhänger an einer Schranke hängen und beschädigte diese. Es entstand Sachschaden in Höhe von circa 10.000 Euro. Weshalb der Lkw an der Schranke hängen blieb ist Bestandteil der Unfallermittlung. Zeugen, die Angaben zu dem Unfall machen können, werden gebeten, sich beim Polizeirevier Buchen unter der Telefonnummer 06281 9040 zu melden.

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Heilbronn

Telefon: 07131 104-1018

E-Mail: heilbronn.pp.sts.oe@polizei.bwl.de

http://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Heilbronn, übermittelt durch news aktuell