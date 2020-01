Kreisfeuerwehrverband Ennepe-Ruhr e. V.

FW-EN: Neujahrsempfang des Kreisfeuerwehrverbandes in Breckerfeld

Schwelm (ots)

Der Neujahrsempfang des Kreisfeuerwehrverbandes Ennepe-Ruhr e.V. fand traditionell am Sonntag in Breckerfeld statt. Präsident Rolf-Erich Rehm konnte wieder viele Gäste aus Politik, Verwaltung und den Feuerwehren begrüßen.

Kreisdirektorin Iris Pott und Bezirksbrandmeister Uwe Wiedenbeck hielten Grußworte an die Anwesenden und dankten den Feuerwehren für die unermüdliche Arbeit. In den nächsten Monaten und Jahren stehen großen Herausforderungen vor den EN-Feuerwehren.

Präsident Rolf-Erich Rehm hielt am Sonntag seinen 25. Neujahrsempfang in Breckerfeld ab. Kein Wehrführer und kein Bürgermeister seiner Anfangszeit sind noch im Dienst. Der Präsident kritisiert die Verwerfungen im Deutschen Feuerwehrverband, die allen Feuerwehren einen erheblichen Imageschaden zugeführt haben: "Die Art und Weise wie dort miteinander umgegangen wurde hat mich erschüttert. Die fünf Vize-Präsidenten haben ihren Präsidenten regelrecht abgeschossen. Dies hat nichts mit Kameradschaft und gegenseitigem Respekt zu tun", so Rolf-Erich Rehm.

Rehm lobt ausdrücklich die Arbeit vom ausgeschiedenen Präsidenten und stellv. Präsidenten des Weltfeuerwehrverbandes Hartmut Ziebs: "Er hat auf Bundesebene Türen geöffnet, die seinen Vorgängern überhaupt nicht bekannt waren. Ziebs hat sich u.a. für Mittel beim Katastrophenschutz eingesetzt". Der gesamte Kreisfeuerwehrverband Ennepe-Ruhr e.V. respektiert die Entscheidung von Hartmut Ziebs. Dieser wohnte der Veranstaltung als Mitglied einer Kreisfeuerwehr bei und kam von allen Anwesenden großen Zuspruch. Ziebs sagte in einem kurzen Statement, dass man "nicht zurück" sondern "nach vorne" blicken sollte und zeigte wiederum durch seine Rede menschliche Größe.

Rehm macht auf die laufenden Arbeiten zum Gefahrenabwehrzentrum aufmerksam und gab einen Sachstand. Die Stadt Ennepetal arbeitet intensiv am Bebauungsplan.

Die Anzahl der Kinderfeuerwehren im Kreisgebiet sieht Rehm als ausbaufähig an. In Hattingen wird nun in Kürze die vierte Kinderfeuerwehr gegründet.

Für die Feuerwehren stehen ganz viele Aufgaben an. An denen müssen alle gemeinsam arbeiten: Die Feuerwehren leiden an der nicht guten Tagesverfügbarkeit und auch an der zunehmenden Bürokratisierung. Auch die Datenschutzgrundverordnung bereitet Probleme und Arbeitsaufwand. Dies sieht Rolf-Erich Rehm kritisch. Fraglich ist auch, in welcher Richtung sich der Katastrophenschutz entwickelt.

Rehm dankte abschließend seinem Präsidium und auch seinen stellvertretenden Kreisbrandmeistern für die fachliche und loyale Unterstützung. Rolf-Erich Rehm bedankt sich bei allen Einsatzkräften für eine gute und professionelle Arbeit. "Wir als Feuerwehr stehen immer wieder zur Verfügung und liefern wenn es gefordert wird. Die Feuerwehren fragen und diskutieren nicht, sie liefern einfach pragmatische Ergebnisse", so Rehm. Ein Dank geht auch an den Ennepe-Ruhr-Kreis. Dieser hat das Ziel Gefahrenabwehrzentrum nicht aus den Augen verloren.

Mit einem gemütlichen Beisammensein und vielen vernetzenden Fachgesprächen zwischen Politik, Feuerwehr und Verwaltung klang der Neujahrsempfang am Nachmittag aus.

Der Kreisfeuerwehrverband EN dankt der Freiwilligen Feuerwehr Breckerfeld für die Ausrichtung und den Kameradinnen und Kameraden für die tatkräftige Unterstützung.

Bildquelle: Justus Bergermann.

