FW-EN: Fortbildung des Fachausschusses ABC in Wetter - Zwei interessante Fachvorträge und ein neues Einsatzkonzept wurden vorgestellt.

Der Fachausschuss für atomare, biologische und chemische Gefahren (ABC) des Kreisfeuerverbandes Ennepe Ruhr e.V. tagte am Samstag zu einer Führungskräftefortbildung in Wetter (Ruhr). Präsident und Kreisbrandmeister Rolf-Erich Rehm begrüßte die gut 130 Anwesenden. Der Leiter der Freiwilligen Feuerwehr Wetter (Ruhr) und ABC-Fachausschussvorsitzender Ralf Tonetti führte durch das Programm.

Im ersten Fachvortrag gab André Schild von der Berufsfeuerwehr Essen einen Überblick über verschiedene Schutzausrüstungen. Er stellte die unterschiedlichen Vor- und Nachteile dar. Einen lehrreichen, zweistündigen Vortrag stellte dann Hans-Peter Kremer von der Feuerwehr Hilden vor: Bei einem Einsatzereignis in 2014 wurden hier 3 Einsatzkräfte schwerstverletzt und erlitten schwere Verbrennungen. Eine brennende Lagerhalle war dort unvorhersehbar durchgezündet. Die besonderen Einsatzumstände, ebenfalls in der Nachbereitung, wurden von Kremer eindrucksvoll geschildert. Neben der Einsatzabarbeitung wurde dargestellt, wie belastend der Unfall für alle Beteiligten und auch für die Angehörigen der Feuerwehrleute war. Das Beispiel zeigt deutlich auf, wie gefährlich Feuerwehreinsätze sein können. Ursache für die heftige und langanhaltende Explosion waren vermutlich Lithium Batterien, die dort in der Halle gelagert waren. Die wichtigen Erkenntnisse aus dem Einsatz sind mittlerweile auch in der Ausbildung der Feuerwehrangehörigen im EN-Kreis integriert.

Große ABC-Einsätze sind immer sehr personal- und materialintensiv. Die Einsätze sind kaum von einer Feuerwehr allein zu schaffen. Daher wurde vor einigen Jahren ein ABC-Kreiskonzept entwickelt, wo sich alle neun Feuerwehren im Kreis bei solchen Lagen gegenseitig unterstützen. "Dies ist vorbildliche interkommunale Zusammenarbeit. Stadtgrenzen spielen bei größeren Einsatzlagen keine Rolle", so Präsident Rolf-Erich Rehm. Das Konzept wurde nun vom Fachausschuss ABC upgedatet und angepasst. Gerd Simon-Bourée von der Feuerwehr Hattingen stellte dies den Führungskräften aus allen Feuerwehren vor. Ab dem 2.12.2019 soll das neue Konzept dann angewendet werden.

Ein besonderer Dank geht an die Feuerwehr Wetter (Ruhr) und an Sparkasse Gevelsberg-Wetter, die ihre Räumlichkeiten für die Fortbildung der Feuerwehrangehörigen zur Verfügung stellten. Ebenfalls geht ein Dank an die Fa. Demag. Das Unternehmen stelle Parkplätze für die zahlreichen Gäste zur Verfügung.

Bildquelle: Patric Poblotzki, Feuerwehr Wetter (Ruhr).

